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Desmantelamiento de El Vacie: FACUA Sevilla insta al alcalde a impulsar medidas para la integración y atención de los más vulnerables

La asociación cree que José Luis Sanz está más preocupado por el turismo y la imagen de la ciudad que por dar respuesta a la pobreza, la exclusión y la necesidades de las personas que viven en los barrios más desfavorecidos.

FACUA.org
Sevilla-26/06/2026

FACUA Sevilla insta a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, a impulsar medidas destinadas a hacer frente a la situación de vulnerabilidad y exclusión social que padecen las familias que residen en El Vacie, considerado el asentamiento chabolista más anti

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