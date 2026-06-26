Desmantelamiento de El Vacie: FACUA Sevilla insta al alcalde a impulsar medidas para la integración y atención de los más vulnerables
La asociación cree que José Luis Sanz está más preocupado por el turismo y la imagen de la ciudad que por dar respuesta a la pobreza, la exclusión y la necesidades de las personas que viven en los barrios más desfavorecidos.
FACUA.org
Sevilla-26/06/2026
FACUA Sevilla insta a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, a impulsar medidas destinadas a hacer frente a la situación de vulnerabilidad y exclusión social que padecen las familias que residen en El Vacie, considerado el asentamiento chabolista más anti