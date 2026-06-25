FACUA apoya las reivindicaciones de los pueblos de la Sierra de Cádiz ante los continuos cortes de telefonía e internet
La asociación se ha dirigido a la Mancomunidad de Municipios para trasladarle su respaldo y anima a los afectados a reclamar las compensaciones que les correspondan.
FACUA.org
Cádiz-25/06/2026
FACUA Cádiz ha expresado su apoyo a las reivindicaciones realizadas por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ante los reiterados cortes en los servicios de telefonía e internet que vienen sufriendo numerosos municipios de la comarca y que están generando