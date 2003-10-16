Bayer ha pagado 528 millones para frenar 1.683 demandas por el Lipobay
El fármaco contra el colesterol fue retirado del mercado en agosto de 2001 ante su posible vínculo con decenas de muertes.
FACUA.org
Internacional-16/10/2003
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Bayer ha hecho un balance de lo que lleva pagado para evitar 1.683 demandas de indemnización por los daños que ha supuso su anticolesterol Lipobay. En total, 527,67 millones de euros en acuerdos amistosos fuera de los tribunales, según los cálculos del gigante farmac&e