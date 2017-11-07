BBVA devuelve 300 euros en comisiones a una socia de FACUA: abrió su cuenta sólo para pagar la hipoteca
El Banco de España da la razón a la socia de FACUA Córdoba, ya que cuando una cuenta se abre para pagar una hipoteca se considera una imposición y los clientes no tienen que abonar gastos de mantenimiento.
FACUA.org
Córdoba-07/11/2017
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El Banco de España ha resuelto a favor de una socia de FACUA Córdoba y ha obligado al BBVA a devolverle 296,43 euros cobrados de forma indebida por las comisiones de mantenimiento de la cuenta en que tenía domiciliada el pago de la hipoteca.
El 6 de marzo, FACUA C&oacu