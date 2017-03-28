BBVA no acepta reclamaciones por gastos de formalización si el usuario lleva más de 15 años hipotecado
FACUA argumenta que mientras el contrato sigue vigente, no puede comenzar a contar ningún plazo para la prescripción del derecho a reclamar la nulidad de la cláusula abusiva.
FACUA.org
España-28/03/2017
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Imagen: flickr.com/pdobeson (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que BBVA se está negando a tramitar reclamaciones por los gastos de formalización de las hipotecas si los usuarios firmaron sus préstamos hace más de 15 años, continúen o no pagándolos en la actualida