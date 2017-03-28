Nuestras accionesNo deja otra opción que acudir a los tribunales

BBVA no acepta reclamaciones por gastos de formalización si el usuario lleva más de 15 años hipotecado

FACUA argumenta que mientras el contrato sigue vigente, no puede comenzar a contar ningún plazo para la prescripción del derecho a reclamar la nulidad de la cláusula abusiva.

FACUA.org
España-28/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que BBVA se está negando a tramitar reclamaciones por los gastos de formalización de las hipotecas si los usuarios firmaron sus préstamos hace más de 15 años, continúen o no pagándolos en la actualida

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