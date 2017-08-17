Más noticiasSe personará en los tribunales contra las compañías responsables de la crisis

Bélgica indemnizará a las empresas afectadas por el escándalo de los huevos contaminados

El Gobierno belga anuncia ayudas para compensar los costes de transporte, limpieza, destrucción y descontaminación de animales y productos y para cubrir el déficit generado por la destrucción de género.

Europa Press
Internacional-17/08/2017
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El Gobierno belga ha propuesto este miércoles indemnizar a las empresas del país afectadas por el caso de los huevos contaminados por el insecticida fipronil, con el objetivo de cubrir lo

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