Bernat Soria descarta que la reforma de la ley del aborto "esté en la agenda política"
Indica que la prioridad del Gobierno es garantizar en todo momento que la interrupción voluntaria del embarazo se preste en las mejores condiciones posibles y con la máxima seguridad.
FACUA.org
España-14/01/2008
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El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, aseguró el sábado en Barcelona que no le consta que la reforma de la ley del aborto «esté en la agenda política» y añadió que la prioridad del Gobierno es «garantizar en todo momento» qu