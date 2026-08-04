Tras la denuncia de FACUA, Consumo multa con 320.000 euros al Reggaeton Beach Festival por impedir el acceso con comida y bebida
El expediente sancionador también determina la ilegalidad del cargo en concepto de gastos de gestión, el cobro de cantidades extra por volver a entrar en el recinto y diferentes irregularidades para quedarse con dinero sobrante de las pulseras de pago cashless.
FACUA.org
España-04/08/2026
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 320.000 euros a la empresa promotora y organizadora del Reggaeton Beach Festival por un cúmulo de irregularidades que son habituales en este tipo