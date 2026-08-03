FACUA Córdoba denuncia el agravamiento del abandono del Cementerio de San Rafael y reclama una actuación urgente del Ayuntamiento y Cecosam
La asociación considera que el deterioro del recinto podría evidenciar un incumplimiento del Reglamento de los Cementerios Municipales y cuestiona las prioridades de inversión del Gobierno municipal.
FACUA.org
Córdoba-03/08/2026
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FACUA Córdoba ha presentado sendas denuncias ante el alcalde de Córdoba y la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Córdoba (Cecosam) mediante las que solicita la adopción urgente de las medidas necesarias para corregir el grave estado de abandono q