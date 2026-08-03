FACUA reclama al Rayo Vallecano que reembolse dinero de los abonos a quienes no puedan acudir a los partidos fuera de la Comunidad de Madrid
Numerosos aficionados se han puesto en contacto con la asociación en los últimos días para trasladar su malestar por las decisiones adoptadas por el club.
FACUA.org
Madrid-03/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Rayo Vallecano para reclamar el reembolso proporcional del dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos que tendrán lugar fuera de la Comunidad de Madrid.