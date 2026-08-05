Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de Sevilla impulsa una causa judicial contra Vito Quiles por posible estafa al recaudar donaciones
"Por el denunciante se aportan datos inequívocos de que se realizan acciones por parte del denunciado que pudieran ser delictivas", señala el decreto de conclusión y denuncia de la Fiscalía.
FACUA.org
España-05/08/2026
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Vito Zoppellari Quiles, a su salida de los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla tras su declaración como investigado por injurias y calumnias contra el secretario general de FACUA. | Imagen: EP.
Tras analizar la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, la Fiscalía de Sevilla ha decidido impulsar un procedimiento judicial contra el agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles por posible estafa en la recaudación de donaciones