#BlackFraude El 83% de los consumidores piensa que la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos
FACUA invita a utilizar el hashtag en las redes sociales para poner al descubierto estos fraudes.
FACUA.org
España-21/11/2017
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El 83% de los consumidores creen que la gran mayoría de comercios oferta falsos descuentos en una parte de sus productos durante el Black Friday. Así lo refleja una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado 11.212 usuarios. La asociaci&oacu