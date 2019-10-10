Nuestras acciones

Blackstone, obligada a vender a inquilinos varias viviendas al precio que pagó al Ayuntamiento de Madrid

La Audiencia Provincial ha resuelto que el fondo buitre debe cumplir el derecho a compra que estaba recogido en los contratos que los vecinos firmaron con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

FACUA.org
Madrid-10/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Blackstone tendrá que vender a sus inquilinos varias viviendas que compró al Ayuntamiento de Madrid al precio de saldo que pagó por cada una ellas, unos 62.000 euros. Lo ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia a la que ha tenido acceso a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos