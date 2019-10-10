Blackstone, obligada a vender a inquilinos varias viviendas al precio que pagó al Ayuntamiento de Madrid
La Audiencia Provincial ha resuelto que el fondo buitre debe cumplir el derecho a compra que estaba recogido en los contratos que los vecinos firmaron con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.
FACUA.org
Madrid-10/10/2019
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Imagen: Europa Press.
Blackstone tendrá que vender a sus inquilinos varias viviendas que compró al Ayuntamiento de Madrid al precio de saldo que pagó por cada una ellas, unos 62.000 euros. Lo ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia a la que ha tenido acceso a