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BP, declarada culpable del derrame de crudo en el Golfo de México en 2010

Una explosión en un pozo de extracción de la compañía provocó la muerte de once trabajadores y causó el derrame de más de cuatro millones de barriles de petróleo al mar.

FACUA.org
Internacional-05/09/2014
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El juez federal estadounidense Carl Barbier ha declarado culpable del derrame de crudo en el Golfo de México en 2010 a la compañía British Petroleum (BP). En su sentencia, la empresa es tachada de «imprudente» en su conducta. Una explosión en un pozo de extrac

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