Bruselas aclara que no caben sanciones retroactivas a Facebook por el escándalo de Cambridge Analytica
La nueva normativa europea sobre protección de datos entrará en vigor el próximo 25 de mayo.
Europa Press
Internacional-29/03/2018
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La Comisión Europea ha confirmado este lunes que no es posible imponer ningún tipo de sanción económica con carácter retroactivo a Facebook, en relación con el escándalo del robo de datos de 50 millones de usuarios de esta red social por parte de l