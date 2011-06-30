Bruselas avisa a España y otros seis países de que las semillas origen del E.coli llegaron a su territorio
El seguimiento realizado indica que llegaron al mercado comunitario a través de Italia y ha sido desde este país desde donde se han distribuido a otros Estados miembros.
FACUA.org
Europa-30/06/2011
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El servicio de alerta sanitaria europea para alimentos y piensos (Rasff) ha advertido a siete Estados miembros, entre ellos España, de que las semillas egipcias que parecen estar en el origen de los brotes de E.coli en Francia y Alemania han sido distribuidos en su territorio, según