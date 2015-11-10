Bruselas da diez días a Volkswagen para que clarifique la manipulación de emisiones de CO2
El Ejecutivo comunitario podría multar al fabricante de vehículos si estos exceden el límite establecido de expulsión de dióxido de carbono.
FACUA.org / Europa Press
Europa-10/11/2015
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El Ejecutivo comunitario podría multar a Volkswagen si sus vehículos exceden el límite establecido de emisiones de dióxido de carbono. | Imagen: Lydia López / FACUA.
El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha dado diez días a Volkswagen para que clarifique qué modelos y cuántos vehículos están afectados las irregularidades detectadas por la propia empresa en los con