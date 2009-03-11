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Bruselas denunciará a los Estados miembros que reduzcan el IVA de los pañales

Polonia o Portugal, entre otros, aplican un gravamen inferior al estándar. No se reduce el IVA a preservativos y dispositivos de discapacitados.

FACUA.org
Europa-11/03/2009
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La Comisión Europea ha amenazado con llevar ante la Justicia comunitaria a aquellos países miembros que impongan un IVA más bajo del 15% a los pañales, una de las peticiones que hizo la propia Comisión pero que fue descartada en las negociaciones sobre la extens

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