Bruselas denunciará a los Estados miembros que reduzcan el IVA de los pañales
Polonia o Portugal, entre otros, aplican un gravamen inferior al estándar. No se reduce el IVA a preservativos y dispositivos de discapacitados.
FACUA.org
Europa-11/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea ha amenazado con llevar ante la Justicia comunitaria a aquellos países miembros que impongan un IVA más bajo del 15% a los pañales, una de las peticiones que hizo la propia Comisión pero que fue descartada en las negociaciones sobre la extens