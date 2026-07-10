Nueva denuncia contra Vito Quiles por engañar a los consumidores con una tienda de camisetas con descuentos fake
FACUA ha detectado vulneraciones de la legislación sobre comercio, derechos de los consumidores, servicios digitales y protección de datos.
FACUA.org
España-10/07/2026
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Nueva denuncia contra el agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles, esta vez por engañar a los consumidores con una tienda de camisetas con descuentos fake y otras irregularidades que vulneran hasta cuatro leyes.