Bruselas multa con 166 millones a Sony, Panasonic y Sanyo por pactar el precio de baterías recargables
La Comisión Europea sanciona a las compañías por formar un cartel contrario a las reglas comunitarias en materia de competencia. Samsung, también implicada, ha sido eximida por desvelar el entramado.
Europa Press
Internacional-14/12/2016
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La Comisión Europea ha anunciado la imposición de una multa de 166 millones de euros a los fabricantes de electrónica Sony, Panasonic y Sanyo por pactar precios e intercambiar información de las baterías de ion de litio recargables que pro