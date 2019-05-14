Bruselas multa con 200 millones a la mayor cervecera del mundo por abusar de su posición dominante
La compañía AB InBev ha vetado las importaciones a Bélgica de su cerveza Jupiler desde Países Bajos haciendo uso de dicha posición, donde se vende a precios más bajos, según informa la Comisión Europea.
Europa Press
Europa-14/05/2019
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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 200,5 millones de euros a la belga AB InBev, la mayor cervecera del mundo, por haber utilizado su posición dominante para vetar las importaciones a Bélgica de su cerveza Jupiler desde Países Bajos, donde se vende a precios m