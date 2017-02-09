Bruselas multa con 68 millones a tres empresas por pactar precios en el reciclaje de baterías de coche
La Comisión Europea sostiene que las firmas Campine (Bélgica), Eco-Bat Technologies (Reino Unido) y Recyclex (Francia) acordaron ilegalmente la compra de baterías usadas de plomo-ácido en chatarrerías.
Europa Press
Europa-09/02/2017
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La Comisión Europea ha anunciado una multa de 68 millones de euros a tres empresas del sector del reciclado de baterías para coches por pactar precios de compra de residuos en los mercados de Alemania, Francia, Bélgica y Holanda entre 2009 y 2012.<