Cierra la clínica de fertilidad Ovoclinic en Sevilla: los afectados tiene derecho a paralizar los contratos de financiación
Las pacientes pueden reclamar el dinero de la parte del tratamiento que no hayan recibido o de la totalidad si, pese a haber empezado el proceso, este ya no tiene razón de ser porque debe reiniciarse si se acude a un centro distinto.
FACUA.org
Sevilla-26/08/2026
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FACUA Sevilla informa a los afectados por el cierre de la clínica de reproducción asistida Ovoclinic ubicada en la capital hispalense que tienen derecho al reembolso de la parte del tratamiento que no hayan recibido o de la totalidad si, pese a haber empezado el proces