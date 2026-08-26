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FACUA Cádiz exige a Movistar que solucione el corte de internet que afecta desde hace quince días a vecinos de Roche

Reclama a la compañía que informe a los afectados sobre las actuaciones que está realizando y que compense a los usuarios por el tiempo que permanezcan sin servicio.

FACUA.org
Cádiz-26/08/2026
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FACUA Cádiz exige a Movistar que solucione de inmediato la avería que mantiene desde el pasado 11 de agosto a vecinos de la urbanización Roche, en Chiclana de la Frontera, sin poder utilizar con normalidad su conexión a Internet.

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