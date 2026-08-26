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Tras la denuncia de FACUA, la Junta de Castilla y León multa con 10.000 euros a AllZone por no entregar a un usuario el móvil que compró

El afectado reclamó finalmente el reembolso de los más de 700 euros que pagó por el smartphone después de estar esperando más de siete meses sin noticias del terminal.

FACUA.org
Castilla y León-26/08/2026
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Tras la denuncia de FACUA Castilla y León, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta castellanoleonesa ha multado con 10.000 euros a AllZone por no entregar jamás a un usuario un teléfono móvil que compró y por el que estuvo esperando más de

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