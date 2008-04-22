Bruselas pide a la industria que mejore la seguridad de lámparas y alargadores
El 95% de las lámparas analizadas por varios Estados miembros tienen deficiencias técnicas o administrativas.
FACUA.org
Europa-22/04/2008
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La Comisión Europea ha advertido del alto número de lámparas y alargadores que presentan defectos en su seguridad y emplazó a la industria del sector a tener en cuenta estos datos y tomar medidas al respecto.
Bruselas se basa en dos proyectos de supervisi&oacut