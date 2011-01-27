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Bruselas presenta la nueva estrategia para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales en Europa

La Comisión presentará en el primer trimestre del año su hoja de ruta para acelerar la transición a economías de bajo consumo de carbono, con el horizonte en mente del 2050.

FACUA.org
Europa-27/01/2011
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La Comisión Europea ha presentado las líneas directrices de la nueva estrategia comunitaria para contribuir a garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales a medio y largo plazo y la necesaria transformación en los Estados miembros para convertirles «economí

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