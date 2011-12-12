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Bruselas propone una guía para un etiquetado más claro en la comida para mascotas

La Comisión Europea prevé que los dueños de mascotas puedan criar así animales más sanos gracias a una mejor alimentación y que ayude a la industria de piensos a cumplir las exigencias legales de las normas comunitarias.

FACUA.org
Europa-12/12/2011
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La Comisión Europea ha presentado este jueves un código de buenas prácticas para el etiquetado de los alimentos y piensos destinados a mascotas en la Unión Europea, con el objetivo de ofrecer una información más clara y completa a los dueñ

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