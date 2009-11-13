Bruselas rebaja el nivel máximo permitido de once pesticidas
Según la Comisión Europea, existe el riesgo de que los niveles actuales sean excesivos para más de un grupo de consumidores, como los niños.
FACUA.org
Europa-13/11/2009
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La Comisión Europea decidió este jueves rebajar el nivel máximo de residuos (MRLs) permitidos de once pesticidas alegando motivos de preocupación sanitaria después de que una nueva información toxicológica indicara que la exposición a los re