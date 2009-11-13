Más noticias

Bruselas rebaja el nivel máximo permitido de once pesticidas

Según la Comisión Europea, existe el riesgo de que los niveles actuales sean excesivos para más de un grupo de consumidores, como los niños.

FACUA.org
Europa-13/11/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea decidió este jueves rebajar el nivel máximo de residuos (MRLs) permitidos de once pesticidas alegando motivos de preocupación sanitaria después de que una nueva información toxicológica indicara que la exposición a los re

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos