Bruselas y Pekín admiten la necesidad de reforzar controles de diseño de los productos para impedir fraudes
El 58 por ciento de los productos denunciados por los consumidores europeos como no seguros son fabricados en China.
FACUA.org
Internacional-13/05/2011
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La Comisión Europea y el Gobierno chino han reconocido este jueves la necesidad de «reforzar» los controles de calidad de diseño de productos fabricados y comercializados a ambos lados para combatir fraudes como la falsificación o la falta de seguridad de los mismos,