BuyVIP anuncia que algunos datos de sus usuarios han sido comprometidos
Una vulnerabilidad ha otorgado acceso no autorizado a nombres, direcciones o direcciones de correo electrónico, pero la empresa asegura que los datos bancarios no se han visto afectados.
FACUA.org
España-12/09/2011
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La tienda online de venta privada propiedad de Amazon BuyVIP ha reconocido que algunos datos personales de sus clientes se han visto comprometidos tras detectar una vulnerabilidad que ha dado acceso no autorizado a datos como nombres, direcciones o direcciones de correo electrónic