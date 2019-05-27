Cada retraso en la hipoteca, 39 euros: Santander devuelve a un matrimonio 772 euros de cargos abusivos
FACUA reclamó al banco que la comisión actuaba como una especie de sanción por la demora en el cumplimiento del pago.
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Canarias-27/05/2019
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Imagen: flickr.com/photos/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0)
Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, Banco Santander ha devuelto 772 euros que cobró a un matrimonio durante seis años por comisiones indebidas relacionadas con «reclamación de posiciones deudoras» de su hipoteca. La entidad se hab&iacut