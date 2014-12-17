Más noticiasLa Guardia Civil ha detenido a sus responsables en una operación efectuada en la provincia de Barcelona

Cae una red acusada de estafar a 65.000 usuarios de toda España con llamadas de tarificación adicional

Las víctimas recibían una llamada telefónica a la que apenas les daba tiempo a contestar por su escasa duración; al devolver automáticamente la llamada saltaba un número 905 con un mensaje de voz informando de una supuesta entrega de un paquete postal.

Europa Press
España-17/12/2014
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La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Barcelona a seis personas y ha imputado a otras tres por cometer estafas a 65.000 usuarios de telefonía de toda España, mediante la utilización de líneas telefónicas de tarificación adicional a través

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