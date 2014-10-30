Cae una red de venta ilícita de medicamentos que operaba en farmacias y almacenes de seis provincias
El entramado criminal dedicado a la distribución y exportación de fármacos controlaba desde Teruel y Zaragoza un fraudulento negocio que en el momento de su desarticulación llevaba facturados alrededor de un millón y medio de euros.
Europa Press
España-30/10/2014
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La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la operación «Convector», ha desmantelado un entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos a nivel nacional. Sólo en las farmacias investigadas de Aragón se ha detectado la venta ilícita de m&aac