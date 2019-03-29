Canarias expedienta a dos restaurantes de Lanzarote por no incluir el IGIC en sus cartas de precios
FACUA denunció a los establecimientos La Bohemia y Divina Italia porque no informaban del impuesto correspondiente en su oferta.
FACUA.org
Canarias-29/03/2019
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El Negociado de Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias (dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes) ha abierto expediente sancionador a dos restaurantes de Lanzarote, La Bohemia y Divina It