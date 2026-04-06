Adicae y OCU, las asociaciones de consumidores que más dinero de subvenciones han tenido que devolver por anomalías en su justificación
El Ministerio de Consumo ha obligado a Adicae a reembolsar 99.000 euros por irregularidades en 12 proyectos subvencionados. En el caso de la OCU han sido 24.000 euros de dos campañas.
FACUA.org
España-06/04/2026
Adicae y la OCU son las asociaciones de consumidores que han tenido que devolver los montantes más elevados de subvenciones en los últimos años por irregularidades en su justificación.
El Ministerio de Consumo ha obligado a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae)