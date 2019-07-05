Canarias expedienta a otros tres restaurantes denunciados por FACUA por no incluir el IGIC en sus cartas
Se trata de los establecimientos Bella Pasta, en Gran Canaria, y El Pescador y Playa Quemada, en Lanzarote, que no informan del impuesto correspondiente en su oferta.
FACUA.org
Canarias-05/07/2019
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Tras las denuncias de FACUA-Consumidores en Acción, el Negociado de Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias (dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes) ha abierto expediente sanciona