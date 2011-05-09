Canarias multa con 6 millones a Unelco-Endesa por un corte suministro de luz en La Palma en 2009
El Gobierno regional también sancionó en marzo a la empresa con 2 millones de euros por una interrupción general ocurrida en agosto de 2008 en Lanzarote y Fuerteventura.
FACUA.org
Canarias-09/05/2011
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El Ejecutivo canario ha aprobado este viernes la imposición de una sanción de 6 millones de euros a Unelco-Endesa por un corte de suministro eléctrico acaecido el 23 de septiembre de 2009 en La Palma.
El portavoz del Gobierno autonómico, Martín M