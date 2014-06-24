Cancelados 28 vuelos entre España y Francia el primer día de huelga de los controladores aéreos galos
Se recomienda a los pasajeros que vayan a volar en estas fechas que contacten con su aerolínea para cerciorarse de si su vuelo se realizará finalmente.
FACUA.org
España-24/06/2014
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Las compañías aéreas han cancelado un total de veintiocho de los 249 vuelos que tenían previsto operar este martes entre aeropuertos españoles y franceses, debido a la huelga que secundan los controladores aéreos galos, informaron a Europa Press&