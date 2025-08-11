Carrefour retira un ventilador de pie de la marca Klindo tras detectar un desgaste de la funda del cable central en modo oscilante
La empresa ha adoptado esta medida de precaución ante posibles incidencias de seguridad. El código de barras del producto es el 3616479607663.
España-11/08/2025
Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de varias unidades del ventilador de pie Klindo KCSF17-23 tras detectar que, con el uso en modo oscilante, puede desgastarse la funda del cable central y provocar una incidencia de seguridad.
En concreto, es