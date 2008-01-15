Casi la mitad de las 18 marcas de leche analizadas por FACUA se vende por encima de los 90 céntimos el litro
Los precios continúan sin bajar a comienzos de enero y oscilan entre 0,69 y 1,05 euros. Puleva, Pascual y Asturiana siguen siendo las más caras.
FACUA.org
España-15/01/2008
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Ocho de las dieciocho marcas de leche analizadas por FACUA-Consumidores en Acción a comienzos de enero se venden por encima de los 90 céntimos el litro, frente al pasado mes de agosto, en que ninguna alcanzaba ese precio.
El estudio