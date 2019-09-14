Caso Magrudis: Más de 60 afectados han pedido ya a FACUA que emprenda acciones en su defensa
Esta semana, la asociación ha ampliado la querella que interpuso contra Magrudis para pedir que se impute a sus responsables por delitos contra la salud pública, lesiones, aborto y homicidio.
FACUA.org
España-14/09/2019
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Imagen: David Arjona/Efe.
Más de 60 afectados han pedido ya a FACUA-Consumidores en Acción que emprenda acciones en su defensa para reclamar indemnizaciones ante los perjuicios sufridos por el brote de listeriosis vinculado a los productos de la empresa sevillana Magrudis (La Mechá).
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