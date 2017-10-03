Censura en Twitter: bloqueada la cuenta del portavoz de FACUA por un tuit en el que critica a Ryanair
"En @Ryanair_ES, la cola de los pasajeros que pagan más para no hacer cola". Es el mensaje censurado por la red social, publicado por Rubén Sánchez desde el aeropuerto de Sevilla.
FACUA.org
España-03/10/2017
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Twitter ha bloqueado la cuenta del portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, por un tuit en el que pone de manifiesto una de las irregularidades cometidas por Ryanair.
El pasado viernes, Sánchez lanz