Cerrado un restaurante chino en Valencia por su falta de higiene y el hedor de sus alimentos
Manipulaban alimentos bajo unas medidas sanitarias, de higiene y de conservación deficientes.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/01/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agentes de la Policía Local de Valencia precintaron un restaurante de comida oriental, situado en la calle Pelayo, por presuntamente manipular alimentos bajo unas medidas sanitarias, de higiene y de conservación deficientes, según informaron en un comunicado fuentes de este C