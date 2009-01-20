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Cerrado un restaurante chino en Valencia por su falta de higiene y el hedor de sus alimentos

Manipulaban alimentos bajo unas medidas sanitarias, de higiene y de conservación deficientes.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/01/2009
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Agentes de la Policía Local de Valencia precintaron un restaurante de comida oriental, situado en la calle Pelayo, por presuntamente manipular alimentos bajo unas medidas sanitarias, de higiene y de conservación deficientes, según informaron en un comunicado fuentes de este C

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