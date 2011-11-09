Cesada la comercialización del jabón líquido Dermolit y suspendidas las actividades de fabricación
La Agencia Española del Medicamento ha informado de estas medidas debido a una contaminación bacteriana.
FACUA.org
España-09/11/2011
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La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de la comercialización e inmovilización de las unidades distribuidas del jabón líquido Dermolit, comercializado por Gold Internacional SA, así como de