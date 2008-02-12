Chávez amenaza con expropiar Nestlé y Parmalat si siguen expulsando del mercado a los productores estatales
"Estamos frente a una conspiración económica y estamos obligados a actuar por la seguridad de la nación", advierte el presidente venezolano.
FACUA.org
América-12/02/2008
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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha amenazado con expropiar a la suiza Nestlé y a la italiana Parmalat en el país si siguen expulsando del mercado a los productores estatales de leche.
«Si se demuestra que Nestlé o Parmalat, bajo distintos mec