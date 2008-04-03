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Científicos europeos descubren una mutación genética que origina la dependencia de la nicotina

No incide en el inicio, pero sí en los hábitos de consumo de tabaco, elevando un 30% el riesgo de padecer un cáncer de pulmón y en un 20% los de sufrir una enfermedad arterial periférica.

FACUA.org
Europa-03/04/2008
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Una mutación genética, presente en casi la mitad de la población de ascendencia europea, origina la dependencia de la nicotina y dificulta dejar el tabaco, según una investigación realizada por científicos del proyecto europeo para la investigación

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