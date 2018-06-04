Cierra en Málaga otra clínica iDental: FACUA recibe numerosas consultas de afectados en toda España
Más de 250 pacientes se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por la asociación. Hasta ahora han cerrado siete clínicas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria y Cataluña.
FACUA.org
España-04/06/2018
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Con el cierre de iDental en Málaga son ya siete los establecimientos clausurados por toda España. | Imagen: identalnoticias.com
FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo numerosas peticiones de asesoramiento por parte de pacientes afectados tras el cierre de clínicas iDental, el último de los cuáles acaba de producirse en Málaga. Con éste son ya siete los establecimiento