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Cierra en Málaga otra clínica iDental: FACUA recibe numerosas consultas de afectados en toda España

Más de 250 pacientes se han sumado ya a la plataforma de afectados creada por la asociación. Hasta ahora han cerrado siete clínicas en las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria y Cataluña.

FACUA.org
España-04/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo numerosas peticiones de asesoramiento por parte de pacientes afectados tras el cierre de clínicas iDental, el último de los cuáles acaba de producirse en Málaga. Con éste son ya siete los establecimiento

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