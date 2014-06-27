Cierre cautelar de una tienda de alimentación en Jaén tras detectar en ella productos caducados en 2001
Contaba con la preceptiva licencia municipal de apertura y que vendía conservas, chucherías, bebida y diferentes clases de alimentos.
FACUA.org
Jaén-27/06/2014
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Una tienda de alimentación de Jaén ha sido cerrada cautelarmente después de que la Policía Local haya dectectado este jueves que «gran parte» de los productos que venía comercializando estaban caducados, algunos incluso hasta desde el año 20