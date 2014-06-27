Más noticias

Cierre cautelar de una tienda de alimentación en Jaén tras detectar en ella productos caducados en 2001

Contaba con la preceptiva licencia municipal de apertura y que vendía conservas, chucherías, bebida y diferentes clases de alimentos.

FACUA.org
Jaén-27/06/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Una tienda de alimentación de Jaén ha sido cerrada cautelarmente después de que la Policía Local haya dectectado este jueves que «gran parte» de los productos que venía comercializando estaban caducados, algunos incluso hasta desde el año 20

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos