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Cierre de Ovoclinic: FACUA Sevilla reclama a la Junta que investigue si contaba con los seguros obligatorios

La asociación insta también que se garantice que se preservan los gametos, preembriones y todo el material genético crioconservado.

FACUA.org
Sevilla-08/09/2026
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FACUA Sevilla se ha dirigido a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía para reclamarle que investigue si la clínica de fertilidad Ovoclinic cuenta con todos los seguros de obligatorios para hacer frente a sus responsabilidades para

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